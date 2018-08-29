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Динамо не отримало всю суму за Андре, який перейшов в Атлетіко Мінейро у 2012 році – справу розгляне CAS

19:16 268 Читать на русском
Динамо не отримало всю суму за Андре, який перейшов в Атлетіко Мінейро у 2012 році – справу розгляне CAS
Рібейро де Соуза Андре / esporte.uol.com.br

Атлетіко Мінейро не виплатило Динамо частину грошей за трансфер Андре у 2012 році.

У 2015 році спортивний арбітражний суд в Лозані виніс рішення про те, що Атлетіко Мінейро не виплатило всю суму Динамо за трансфер Андре.

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Бразильський клуб не згоден з таким рішенням та підготував апеляцію, яку арбітражний суд розгляне 19 вересня, повідомляє Еsporte.uol.com.br.

Андре: В Динамо побився з одним гравцем, який не любив темношкірих

Нагадаємо, влітку 2010 року Андре став гравцем київського Динамо, за неофіційною інформацією тоді кияни заплатили за форварда 8 мільйонів євро. Трансфер виявився провальним, адже за 2 роки перебування в Динамо Андре зіграв за киян 9 матчів та жодного разу не відзначився.

Теги
Динамо Динамо Атлетіко Мінейро Атлетіко Мінейро Спортивний арбітражний суд в Лозанні Рібейро де Соуза Андре Рібейро де Соуза Андре
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