Динамо не обіграло Шахтар в молодіжному Класичному та відпустило Карпати у відрив

Італія — 18:01 303
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Рома розгромила Сампдорію, К'єво зіграв внічию з Болоньєю: 12 тур Серії А, матчі неділі
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Динамо – Маріуполь: супершанс гостей і 5-й гол Шапаренка за 4 останні матчіУкраїна — 17:55 373
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"Усик – великий чемпіон, якому не соромно програти", або як Динамо знайшло форварда – реакція світу футболу на бійУкраїна — 17:05 2747
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Динамо – Маріуполь: дивитись онлайн трансляцію матчу УПЛУкраїна — 16:55 2291
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Ліверпуль впевнено здолав Фулхем та тимчасово очолив турнірну таблицю: 12 тур АПЛ, матчі неділіАнглія — 15:53 382
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