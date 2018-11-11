не обіграло Шахтар в мололіжному Клачичному та відпустило Карпати у Динамо не обіграло Шахтар в молодіжному Класичному та відпустило Карпати у відрив

Класичне між молодіжними командами Шахтаря та Динамо закінчилося нульовою нічиєю.

У 12 турі чемпіонату U-19 донецький Шахтар приймав київське Динамо.

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Гості заволоділи ініціативою з перших хвилин, "гірники" мусили захищатися, часто ціною фолу – арбітр показав їм 5 жовтих карток.

Втім, попри домінування на полі юні динамівці на зуміли втілити перевагу у забиті м'ячі. У результаті – нульова нічия.

Динамо має в активі 25 очок та перебуває на 2 місці таблиці. На першому місці наразі львівські Карпати із 28 заліковими балами, але у "біло-синіх" є дві гри в запасі. У Шахтаря – 24 очки, 3 місце та ті самі 2 гри у запасі.

УПЛ U-19, 12-й тур

Шахтар – Динамо – 0:0