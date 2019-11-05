Динамо не наздожене Шахтар, навіть якщо переможе у Класичному, – Сабо

Екс-тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо оцінив перспективи київської команди у боротьбі за золоті медалі УПЛ.

"Ні, ні і ще раз ні, шансів наздогнати Шахтар у Динамо немає. У мене є досвід, і я сміливо можу сказати, що такий відрив не відіграється. 10 очок – занадто багато.

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Навіть якщо у очному матчі переможе Динамо, буде 7 очок відриву, а це означає, що киянам потрібно виграти ще два поєдинки у Шахтаря, і щоб "гірники" ще комусь програли або зіграли внічию. Загалом, потрібно, щоб Шахтар програв 4 матчі, але це нереально. Я вже багато разів говорив, що Шахтар вищий класом, ніж Динамо, і ми від цього нікуди не дінемося", – підкреслив Сабо в інтерв'ю Сегодня.

Нагадаємо, матч 14 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо відбудеться 10 листопада на ОСК Металіст. У грі першого кола чемпіонату "гірники" здобули перемогу 2:1, однак нещодавно кияни взяли реванш у Кубку України – ті ж 2:1, але у додатковий час.

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