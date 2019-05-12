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Динамо не може здобути перемогу в четвертому домашньому матчі поспіль

12 травня 09:18 411 Читать на русском
Динамо не може здобути перемогу в четвертому домашньому матчі поспіль
Динамо – Зоря / Фото ФК Зоря

Київське Динамо не змогло здобути перемогу в матчі проти Зорі і продовжило свою жахливу серію.

11’ Назарій Русин
 
Сілас 90+1’
11’ Назарій Русин
90+1’ Сілас

Довгоочікувана перемога вислизнула з рук киян на останніх хвилинах матчу.

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Таким чином їхня безвиграшна серія на НСК Олімпійському збільшилася до чотирьох матчів у всіх турнірах. Востаннє столичний клуб перемагав у рідних стінах ще 10 березня, тобто до поділу чемпіонату на "шістки". Тоді Динамо розчавило київський Арсенал з рахунком 4:0.

За ці два місяці український гранд зазнав нищівної поразки від Челсі (5:0) у Лізі Європи, а також зіграв три нічийні матчі в українській Прем'єр-лізі. Це були поєдинки проти Шахтаря (0:0), Олександрії (1:1) та Зорі (1:1).

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