Динамо не може позбутись свого найбільш високооплачуваного гравця – трансфер Дерліса Гонсалеса знову зірвався

Дерліс Гонсалес ніяк не покине київське Динамо. Півзахисник збірної Парагваю не перейде і в Серро Портеньйо.

Гравець, який отримує найбільшу зарплату в Динамо, ніяк не може домовитис про повернення на рідний континент. Спочатку Дерліс не узгодив контракт із бразильським Сантосом, через що ускладнив трансфер новачка в київський клуб. Згодом з'явились чутки про парагвайську Олімпію, які батько атакувального півзахисника заперечував.

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І ось зараз стало відомо про зрив переходу 24-річного Гонсалеса в Серро Портеньйо в останній момент, інформує ABC. Батько та менджер вінгера узгодили всі умови із парагвайськими "синьо-гранатовими", однак на заваді стало те, що віце-чемпіон Апертури вийшов на динамівця надто пізно.

Річ у тім, що напередодні вночі у Парагваї зачинилось трансферне вікно і документи про угоду просто не встигли зареєструвати у тамтешній федерації футболу. Відтак Дерліс і надалі буде обтяжувати зарплатну відомість Динамо. У Києві за неофіційною інформацією хавбек заробляє 3,3 млн гривень на місяць – найбільше серед усіх.

Дерліс Гонсалес переходив у Динамо за 9,4 млн євро, однак за 3 роки так і не став лідером у київській команді, а зараз і взагалі не потрапляє в основу. Парагваєць забив 12 голів і віддав 15 асистів у 85 матчах, показавши гіршу ефективність, ніж у Базелі.