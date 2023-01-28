"Маємо дуже велике фізичне навантаження, тому що проводимо по два тренування на день. Вони включають і тренажерний зал, і бігові вправи, і роботу з м'ячем. Тренування достатньо виснажливі, однак ми знаємо, що початок зборів потрібно трішки перетерпіти, а далі заняття підуть вже легше, готуватимемося до чемпіонату.

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Зустріч з Рапідом... Для нашої команди результат завжди буде головним – товариський це матч чи офіційний. Тому ми не маємо права програвати з таким рахунком (поразка 0:4, – прим.). Наступного дня передивилися гру і зробили висновки. Звісно, ми працювали під навантаженнями, було складно, але наступні матчі гратимемо вже інакше. Після кожного спарингу вноситимемо корективи в гру та інакше діятимемо в певних моментах, щоб не припускатися таких помилок.

Пам'ятаю, як рік тому ми вже завершували підготовку та проводили матч із командою, яка лише приїхала на збори. Тоді було дуже легко діяти проти суперників, адже ти вже готовий, маєш багато сил і швидко приймаєш рішення. На початку зборів це важче. Тому з одного боку добре, що ми зіграли з таким кваліфікованим і мотивованим суперником, як Рапід, а з іншого боку – було складно, тому що вони були вже готовими, а ми працювали під навантаженнями.

Конкуренція на правому фланзі після відходу Віктора Циганкова? Мені байдуже, де грати, головне – приносити користь команді. Вже понад три роки, які провів у Динамо, я граю на різних позиціях і, сподіваюсь, приношу користь своєю присутністю на полі. Тому якщо тренер бачитиме мене в цьому амплуа або ж фланговим захисником, буду грати там", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, сьогодні кияни проведуть свій другий спаринг на зборах у Туреччині – суперником буде словенський Марібор. Початок зустрічі о 16:00.

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