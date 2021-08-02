"Кого хотіли купити з Динамо? Клуб після чемпіонату Європи не мав жодної серйозної пропозиції. Це пов'язано з тим, що більшість клубів вимагають стабільності, а не якихось ситуативних моментів на одному турнірі.

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Зараз Динамо у повному складі готується до Ліги чемпіонів. Серйозних пропозицій не було. Вже після цього можна говорити – піде хтось чи не піде. Не можу сказати, що до кінця трансферного вікна з Динамо ніхто не піде. Але станом на зараз немає тих серйозних пропозицій, які б хотіло отримати керівництво Динамо", – резюмував Циганик у ефірі ЦиганикLIVE.

Нагадаємо, трансферне вікно у топ-чемпіонатах відкрите до кінця серпня, тому клуби мають ще місяць для підписання гравців.

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