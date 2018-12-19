Динамо не хоче відпускати Циганкова взимку, – ТаТоТаке

Журналісти програми ТаТоТаке повідомили. що Динамо не планує відпускати Віктора Циганкова попри інтерес з боку європейських клубів.

Віктор Циганков потрапив на радар європейських клубів, які готові заплатити Динамо 20 млн євро.

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Але, за інформацією журналіста програми ТаТоТаке Костянтина Андріюка, київський клуб не горить бажанням відпускати футболіста взимку.

Динамо вийшло до 1/16 фіналу Ліги Європи, де зіграє проти грецького Олімпіакоса. Матчі відбудуться 14 та 21 лютого.

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