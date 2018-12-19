toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ДИНАМО

Динамо не хоче відпускати Циганкова взимку, – ТаТоТаке

22:07 244 Читать на русском
Динамо не хоче відпускати Циганкова взимку, – ТаТоТаке
Віктор Циганков / ФК Динамо Київ

Журналісти програми ТаТоТаке повідомили. що Динамо не планує відпускати Віктора Циганкова попри інтерес з боку європейських клубів.

Віктор Циганков потрапив на радар європейських клубів, які готові заплатити Динамо 20 млн євро.

Циганков і його місія нездійсненна: названі 2 клуби, готові платити Динамо мільйони євро за українця

Але, за інформацією журналіста програми ТаТоТаке Костянтина Андріюка, київський клуб не горить бажанням відпускати футболіста взимку.

Динамо вийшло до 1/16 фіналу Ліги Європи, де зіграє проти грецького Олімпіакоса. Матчі відбудуться 14 та 21 лютого.

Центрбек для Шахтаря, форвард для Динамо та точкове підсилення претендентів на бронзу – пам'ятка селекціонерам УПЛ

Теги
Трансфери Трансфери Динамо Київ ТаТоТаке Віктор Циганков Віктор Циганков Трансфери чемпіонату України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
22
хв
Жирона
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук