"З приходом Луческу з’явилася гра, ігрова дисципліна. Хлопці стараються. Зрушення є. Доволі відчутні. Звичайно, не вистачає реалізації гольових моментів, майстерності, мабуть, холоднокровності, імпровізації. Ми чекаємо від Динамо тільки хорошої змістовної гри, перемог, але зараз не завжди це виходить.

Луческу хоче, щоб Че-Че повернувся в Динамо, – Денисов

Динамо потрібне серйозне підсилення. Треба хорошого нападника, опорного, під нападниками футболіста... Але мені здається, що Динамо не готове наразі купувати серйозних гравців, бо вони грошей нормальних коштують. Треба викласти 5-10 млн євро за хорошого футболіста. А я думаю, що у цей складний час клуб не готовий на такий крок", – сказав Яремчук у коментарі виданню Динамоманія.

Нагадаємо, Динамо на зимову паузу пішло у статусі лідера чемпіонату України – підопічні Луческу набрали у 13-ти турах 30 очок і на один пункт випереджають Шахтар.

"Між Динамо і Шахтарем нарешті конкуренція": брак найкращого, претенденти на виліт, шок і сенсація з УПЛ