"Дуже засмутився. З такою грою, з такою непідготовленою командою немає чого робити в Лізі чемпіонів. Динамо не готове.

Немає командної гри, я не побачив навіть індивідуальних дій. Не було видно ні Ваната, ні Шапаренка, ні Бражка – футболістів, про яких писали, що ними цікавляться європейські клуби. Відбір м’яча – відсутній, пресинг – відсутній.

За Пафос грають вікові легіонери, але динамівці поступалися навіть у швидкості. Суперник миттєво переходив з оборони в атаку, а ми не встигали. Не розумію, де фізична готовність?" – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, чемпіон України за 2 матчі не зміг навіть забити кіпрському клубу і звалився в Лігу Європи. Там Динамо потрібно долати переможця пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів.

