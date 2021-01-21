Журналіст Ігор Бурбас поділився інформацією щодо зірваного трансферу Карлоса Де Пени за океан.

Як повідомив журналіст у своєму твіттері, Динамо дійсно вело переговори з представником МЛС щодо трансферу Де Пени.

Лінкольн, яким цікавилось Динамо, офіційно став гравцем Віссел Кобе за смішну суму

Називається і ймовірна сума переходу хавбека Динамо – близько 2,5 млн євро. Втім, сторони не змогли домовитись щодо трансферу.

До слова, Де Пена провів 19 матчів у складі Динамо у поточному сезоні, записавши до свого активу 5 голів та 4 асисти.

Луческу в Динамо надовго: з яким багажем кияни вилетіли на перші зимові збори