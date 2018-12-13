Динамо взимку не буде повертати Тимчика, Михайліченка та Лєднєва із оренди в Зорі

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів, що не буде достроково повертати гравців Динамо із оренди в Зорі.

"Орендовані Зорею гравці? Їхній прогрес помітний, Тимчик чудово працює і на оборону, і на атаку, вдосконалюється. Втім, вони точно залишаться в луганському клубі до літа. Тимчика, Михайліченка і Лєднєва до кінця сезону точно не буде в Динамо", – розповів Хацкевич на післяматчевій прес-конференції після поразки від Яблонця у Лізі Європи.

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Тимчик, Михайличенко та Лєднєв перейшли у Зорю на правах півторарічної оренди минулої зими. Луганці після 18-и турів перебувають на 4-й сходинці в турнірній таблиці УПЛ і мають 28 очок. Динамо – на 2-й позиції з 38-ма пунктами.

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