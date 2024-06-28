Київський клуб визначився з першими суперниками, у матчах з якими готуватиметься до нового сезону.

Прес-служба Динамо оголосила перших суперників киян на австрійському зборі. Наразі у клубі домовились з трьома спаринг-партнерами.

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Суперниками "біло-синіх" стануть німецькі Падерборн та Шальке, а також данський Брондбю. Перший матч запланований на 10 липня.

До слова, Падерборн за підсумками минулого сезону посів у Другій Бундеслізі сьому сходинку, а Шальце фінішував десятим. Натомість Брондбю став віце-чемпіоном Данії.

Зазначається, що список спарингів може змінюватися та доповнюватися. Клуб планує проведення ще декількох контрольних поєдинків, тривають перемовини щодо їх проведення.

Наразі розклад контрольних матчів команди на австрійському зборі наразі має наступний вигляд:

10.07 – Динамо – Падерборн

13.07 – Динамо – Шальке

14.07 – Динамо – Брондбю

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