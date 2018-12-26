Динамо назвало номінантів на звання найкращого гравця року

Офіційний сайт київського Динамо оголосив про початок голосування за найкращого гравця команди в 2018 році.

До списку номінатів потрапили гравці, які хоча б одного разу були серед трійки переможців за результатами місяця.

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Всього на звання найкращого футболіста року в Динамо претендують 8 гравців: Циганков, Бойко, Кадар, Бєсєдін, Шапаренко, Вербіч, Шепелєв, Буяльський.

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Голосування триватиме до 3 січня. Вибрати кращого гравця Динамо в 2018 році можна на офіційному сайті киян, а також на сторінках клубу в Facebook і Instagram.