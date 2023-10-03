Найкращим гравцем Динамо за підсумками вересня визнали Андрія Ярмоленко, повідомляє офіційний сайт киян.

Динамо офіційно продовжило контракт з півфіналістом Євро і героєм старту сезону

Легенда "біло-синіх" набрав 31% голосів, при цьому забивши лише 1 гол за 3 матчі. Друге місце дісталось Володимиру Бражку (27%), який відзначився голом та асистом за минулий місяць. Останнє місце на п'єдесталі отримав Назар Волошин (21%).

Додамо, що Динамо провело 3 гри у вересні, здобувши 2 перемоги та програвши в Кубку України Оболоні.

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