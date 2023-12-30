Вболівальники київського Динамо обрали найкращого гравця команди у році, що минає.

Владислав Ванат випередив усіх у голосуванні за звання найкращого футболіста Динамо в 2023 році, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Нападник набрав вражаючі 62% голосів, а в голосуванні взяли участь понад 12 тисяч уболівальників. Додамо, що у 2022 році найкращим гравцем Динамо обрали Віталія Буяльського, а позаминулого року тріумфував Микола Шапаренко.

У поточному сезоні Ванат встиг зіграти за киян у 16 матчах, в яких відзначився 7 голами та 5 асистами.

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