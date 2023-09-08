Динамо назвало найкращого гравця команди в серпні
Вболівальники Динамо обрали, хто з гравців команди став найкращим у минулому місяці.
Георгій Бущан набрав понад половину від загальної кількості голосів (52%) та став найкращим гравцем Динамо у серпні, повідомляє офіційний сайт киян.
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Друге місце посів Микола Шапаренко (20%), а третю сходинку між собою розділили Андрій Ярмоленко та Владислав Ванат (по 12%).
До слова, Бущан став героєм протистояння з Арісом у Лізі конференцій, допомігши здолати греків у серії пенальті. Геройства Георгія у матчах з Бешикташем, на жаль, не допомогли "біло-синім" пробитись до групи Ліги конференцій.
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