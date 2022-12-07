Київський клуб підбив підсумок передостаннього місяця 2022 року, у якому провів 8 поєдинків (5 перемог, 2 мирові та 1 поразка).

"Біло-сині" провели опитування серед вболівальників у Telegram, щоб визначити найкращого гравця за підсумками листопада. Перемогу здобув Віталій Буяльський.

Колишній хавбек Динамо в 37 років знайшов клуб у бразильській трясовині

Півзахисник набрав 50% голосів серед майже 3,5 тисяч фанатів. Друге місце посів вінгер Віктор Циганков з 27%, а третє – форвард Владислав Ванат (11%). За Джастіна Лонвейка проголосували 8% респондентів, за Георгія Бущана – 5%.

Динамо завершило літньо-осінню частину української Прем'єр-ліги на третій сходинці турнірної таблиці. Відставання від СК Дніпро-1, який є лідером, складає 5 залікових балів.