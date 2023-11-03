"Біло-сині" оприлюднили результати голосування вболівальників за найкращого гравця команди в минулому місяці.

З невеликим відривом тріумфував воротар Динамо Георгій Бущан – за нього віддали голоси 44% респондентів, повідомляє офіційний сайт киян.

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Друге місце дісталось Володимиру Бражку (40%), а третє – Віталію Буяльському (16%).

Нагадаємо, у жовтні Динамо провело 4 поєдинки, в яких здобуло лише одну перемогу (над Олександрією, 4:2), зіграло внічию з Колосом (1:1) та двічі програло – Поліссю (2:3) та СК Дніпро-1 (0:1).

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