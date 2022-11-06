Динамо назвало найкращого гравця команди у жовтні
Динамо на своєму офіційному сайті повідомило результати голосування вболівальників щодо найкращого гравця команди у жовтні – ним вдруге поспіль став Віталій Буяльський.
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До п’ятірки номінантів, окрім переможця, увійшли: Віктор Циганков, Денис Гармаш, Руслан Нещерет і Владислав Ванат. Буяльський набрав 61% голосів, значно випередивши найближчого переслідувача.
Нагадаємо, у поточному сезоні 29-річний хавбек провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 4 асисти.
Топ-5 гравців Динамо у вересні на думку вболівальників:
1. Буяльський – 61%;
2. Ванат – 19%;
3. Гармаш – 9%;
4. Циганков – 8%;
5. Нещерет – 3%.
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