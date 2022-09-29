Півзахисник Динамо Віталій Буяльський випередив партнерів по команді у боротьбі за звання найкращого динамівця у вересні.

Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про результати голосування вболівальників щодо найкращого гравця команди у вересні – ним став Віталій Буяльський.

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Саме він приніс єдину перемогу киян у цьому місяці з 4 зіграних матчів – над Львовом (1:0). Буяльський випередив у голосуванні Владислава Дубінчака, Іллю Забарного, Сергія Сидорчука та Віктора Циганкова.

Додамо, що Віталій загалом провів 11 матчів у поточному сезоні у складі Динамо, записавши до свого активу 3 голи та 3 асисти.

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