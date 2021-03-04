Динамо назвало найкращого гравця клубу у лютому – Бєсєдін потрапив у топ-3
У таборі київського клубу підбивають підсумки минулого місяця.
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський став найкращим гравцем київського клубу за підсумками лютого, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Динамо – Колос: Бойко тягне у півфінал Кубка – рівні суперники, помилка Луческу, битва з минулим, крихітний позитив
Віталій провів 5 поєдинків у минулому місяці, в яких зумів відзначитись трьома голами, включно з вирішальним м'ячем у ворота Брюгге в рамках 1/16 фіналу ЛЄ.
На другому місці у голосуванні опинився Віктор Циганков (11%), а замкнув трійку форвард Артем Бєсєдін (10%), який у лютому зіграв свої перші поєдинки після річної дисквалфікації.
Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній