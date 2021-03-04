Півзахисник Динамо Віталій Буяльський став найкращим гравцем київського клубу за підсумками лютого, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Віталій провів 5 поєдинків у минулому місяці, в яких зумів відзначитись трьома голами, включно з вирішальним м'ячем у ворота Брюгге в рамках 1/16 фіналу ЛЄ.

На другому місці у голосуванні опинився Віктор Циганков (11%), а замкнув трійку форвард Артем Бєсєдін (10%), який у лютому зіграв свої перші поєдинки після річної дисквалфікації.

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