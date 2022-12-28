Микола Шапаренко – найкращий гравець Динамо за підсумками 2021-го, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Фанати київського клубу 35% голосів віддали саме за 23-річного півзахисника. Другим у цьому рейтингу став воротар Георгій Бущан (20%), а замкнув трійку найкращих динамівців лідер команди Віталій Буяльський.

У нинішньому сезоні Шапа провів за 21 матч, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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