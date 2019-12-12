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Динамо – найсильніша команда в нашій групі, – захисник Лугано Маріч

08:52 86 Читать на русском
Динамо – найсильніша команда в нашій групі, – захисник Лугано Маріч
Міят Маріч / Corriere del Ticino

Захисник Лугано Міят Маріч поділився своїми очікуваннями від матчу 6 туру Ліги Європи проти київського Динамо.

 

"Нам би хотілося виграти цей матч, адже ми представляємо нашу країну за кордоном. Ліга Європи – це зовсім інший турнір. Хотіли б повернутися додому з трьома очками, але розуміємо, що це дуже важко. Розуміємо, що Динамо – найсильніша і найнебезпечніша команда в групі", – сказав Маріч в ефірі Футбол NEWS.

Динамо – Лугано: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Нагадаємо, матч Динамо – Лугано відбудеться сьогодні у Києві. Лише у випадку перемоги підопічні Олексія Михайличенка зможуть претендувати на вихід у плей-офф турніру.

Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи

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Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи
08:00
7689
Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Лугано Лугано Динамо - Лугано Міят Маріч Міят Маріч
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:
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Динамо
19:55
Лугано
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