Захисник Лугано Міят Маріч поділився своїми очікуваннями від матчу 6 туру Ліги Європи проти київського Динамо.

"Нам би хотілося виграти цей матч, адже ми представляємо нашу країну за кордоном. Ліга Європи – це зовсім інший турнір. Хотіли б повернутися додому з трьома очками, але розуміємо, що це дуже важко. Розуміємо, що Динамо – найсильніша і найнебезпечніша команда в групі", – сказав Маріч в ефірі Футбол NEWS.

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Нагадаємо, матч Динамо – Лугано відбудеться сьогодні у Києві. Лише у випадку перемоги підопічні Олексія Михайличенка зможуть претендувати на вихід у плей-офф турніру.

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