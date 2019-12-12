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Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи
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Шахтар – Аталанта: Каштру почав, VAR добив – Маліновський в ЛЧ не переважує страх за збірну України, але позитив єЛіга чемпіонів — 02:45 24331
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Динамо З – Ман Сіті: виліт хорватів з присмаком скандалу, бонус для Зінченка від Гвардіоли, топ-матч конкурента українцяЛіга чемпіонів — 01:47 8508
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Ліга чемпіонів: ПСЖ декласував Галатасарай, Атлетіко на класі здолав Локомотив та вийшов у плей-оффЛіга чемпіонів — 11 груд 1001
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Ліга чемпіонів 2019/20: визначилися всі учасники 1/8 фіналуЛіга чемпіонів — 11 груд 4808