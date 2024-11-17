Гра захисника Ворскли Іллі Крупського вже тривалий час не дає спокою багатьом клубам по всьому світу.

"Динамо полюватиме на Іллю Крупського з Ворскли. Полтавці розцінюють його як свій головний проект. З того, що я чув, ще влітку можна було активувати його клаусулу. Вона становила півтора мільйона.

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Крупський – правий захисник. Наразі умови його контракту трохи змінилися, і його клаусула вже десь два з плюсом мільйона. Серед претендентів не лише Динамо. Ще Шахтар, але "гірники" поки поводяться пасивно. Також влітку була зацікавленість з боку Полісся.

Головними конкурентами грандів УПЛ у боротьбі за Крупського зараз є клуби з МЛС. Два з них готові заплатити за нього 2 млн євро", – сказав журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Крупський – вихованець запорізького Металурга. За головну команду Ворскли грає з січня 2023 року. У поточному сезоні в 11 матчах він відзначився 1 асистом. В його доробку 7 матчів за молодіжну збірну України та 6 – за олімпійську команду (провів 3 повні поєдинки на Іграх-2024). Контракт захисника з Ворсклою чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

До слова, за Іллею вже давно полюють інші клуби. Раніше ЗМІ повідомляли, що Крупського хоче Полісся, яке готове викласти за нього 400 тисяч євро, а також Металіст 1925. Окрім цього інтерес до Іллі приписували трьом іспанським клубам, представнику англійської Прем'єр-ліги, італійському Торіно, празькій Спарті та ізраїльському Маккабі Хайфа. Своєю чергою Ворскла не проти відпустити свого 20-річного таланта і навіть озвучила ціну на гравця – 3 мільйони євро.

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