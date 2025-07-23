Як повідомляє jutarnji.hr, київське Динамо серйозно зацікавлене в трансфері 23-річного хавбека Ніко Янковича з хорватської Рієки.

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Янкович провів потужний сезон, допомігши Рієці здобути чемпіонство та Кубок Хорватії. У 45 матчах він записав до свого активу 14 результативних дій. Універсал, здатний грати як у центрі, так і на обох флангах атаки, наразі має чинний контракт до 2026 року.

Конкуренція за Янковича обіцяє бути серйозною. На нього претендують бременський Вердер, Нюрнберг, Верона, Бернлі та кілька клубів МЛС. За даними джерела, саме представники Динамо, Вердера та Нюрнберга відвідували гру Рієки проти Лудогорця (0:0) у кваліфікації Ліги чемпіонів для перегляду хавбека.

Вартість футболіста на Transfermarkt – 6,5 мільйона євро, однак Рієка не поспішає відпускати одного з ключових виконавців. За інформацією джерел, клуб готовий розглядати лише "привабливу пропозицію".

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