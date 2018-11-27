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Динамо націлилось на голкіпера Зорі, – ЗМІ

14:15 3006 Читать на русском
Динамо націлилось на голкіпера Зорі, – ЗМІ
Луїс Феліпе / Фото: ФК Зоря

Схоже, київське Динамо хоче підсилити воротарську позицію молодим бразильцем Луїсом Феліпе.

Київське Динамо зацікавилось послугами голкіпера Зорі Луїса Феліпе, повідомляє Динамо Киев от Шурика.

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Контракт 21-річного голкіпера з луганцями діє до 2020 року. Повідомляється, що трансфер бразильця може обійтися "біло-синім" у 1 млн євро.

У поточному сезоні Луїс Феліпе зіграв за Зорю 11 матчів – 4 в Лізі Європи та 7 в УПЛ.

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Теги
Трансфери Головне Динамо Динамо Луїс Феліпе Луїс Феліпе Зоря Зоря
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