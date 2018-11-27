Динамо націлилось на голкіпера Зорі, – ЗМІ

Ліга Європи — 14:37 1745
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Динамо вирушило на матч Ліги Європи проти Астани – 4 гравці поза списком
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ПСЖ та Ліверпуль у смертельній битві, Зінченко очікує на шанс від Гвардіоли – анонс найцікавіших матчів 5 туру ЛЧЛіга чемпіонів — 12:00 1704
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Середня зарплата в УПЛ складає майже 200 тисяч євро на рік, – ЗМІУкраїна — 09:10 2833
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Хоффенхайм – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 09:00 10920
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В Україні ввели воєнний стан: як це може вплинути на футболУкраїна — 26 лист 10724
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