Динамо націлилось на голкіпера Зорі, – ЗМІ

Схоже, київське Динамо хоче підсилити воротарську позицію молодим бразильцем Луїсом Феліпе.

Київське Динамо зацікавилось послугами голкіпера Зорі Луїса Феліпе, повідомляє Динамо Киев от Шурика.

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Контракт 21-річного голкіпера з луганцями діє до 2020 року. Повідомляється, що трансфер бразильця може обійтися "біло-синім" у 1 млн євро.

У поточному сезоні Луїс Феліпе зіграв за Зорю 11 матчів – 4 в Лізі Європи та 7 в УПЛ.

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