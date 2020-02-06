Динамо наступить на ті самі граблі, а потім знову буде винний тренер, – Сабо розкритикував трансферну політику киян

Колишній гравець і тренер Динамо Йожеф Сабо не впевнений, що клуб провів грамотну трансферну кампанію взимку.

"З вільними агентами Динамо наступить на ті самі граблі. Підсилення – це коли гравець грав у пристойній команді, і його купують за хороші гроші. А брати гравців, які не підійшли кільком командам – потім знову буде тренер винний, що вони не грають.

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Про новачків Динамо можна буде щось конкретне сказати після офіційних матчів. Найголовніше – тренер повинен закласти хороший підготовчий процес. Коли побачимо гру киян в перших офіційних матчах, буде зрозуміло, як була проведена підготовка. Я із задоволенням подивився б на підготовку Юргена Клоппа. Він не міняє половину складу команди – постійно грають ті ж самі 16 гравців і віддача у команди шалена", – розповів Сабо в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, взимку Динамо підсилилося півзахисником Беніто і форвардом Ібрагімом Каргбо, обидвоє прийшли на правах вільних агентів.

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