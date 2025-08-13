"Посеред серпня зібрати понад 7 тисяч людей на трибунах – це неймовірно, і ми їм дякуємо. Нам навіть не знадобиться запрошення на наступний матч.

Пафос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Наша команда дуже добре продумана. Деякі гравці повільно інтегруються, інші адаптуються швидше. Ви бачили Оршіча. Коли ти велика команда, ти маєш показувати це на полі. Ми бачили заяви київського Динамо, вони насміхалися з нас, але ми показали, хто найкраща команда. ФК Пафос творить історію.

Далі Црвена Звезда? Їхній тренер Мілоєвіч – мій друг, як і багато хто в Црвені Звезді. Я колись возив їх на тренування на Кіпрі і одного разу сказав їм, що хочу, щоб проти них грала команда з моєї провінції. Якщо ми так себе представимо, у нас буде шанс. Наш апетит зараз розпалився, і ми дивимося в майбутнє", – цитує Теохаруса 24Sports.

Нагадаємо, Динамо поступилося кіпріотам із загальним рахунком 0:3 і вилетіло з ЛЧ. Тепер кияни звалюються в останній раунд кваліфікації ЛЄ, де потрібно долати переможця пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів.

