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"Динамо наразі не є топ-командою": Левченко не вірить у конкуренцію киян з Шахтарем навіть після здобуття Кубка

21:26 - Читать на русском
"Динамо наразі не є топ-командою": Левченко не вірить у конкуренцію киян з Шахтарем навіть після здобуття Кубка
Радість Динамо / Сайт киян

Екс-гравець збірної України Євген Левченко не надто вразився перемогою Динамо над Ворсклою у фіналі Кубка.

28’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

"Динамо наразі не є топовою командою. Це топовий клуб з величезною історією, який заслуговує на повагу. По кубках вони перебувають на одному рівні з Шахтарем, якщо брати часи незалежної України. Але Динамо поступається Шахтарю в рівні футболу і якості гравців, і мені дуже шкода, тому що з боку нейтральної людини – чим більша конкуренція в чемпіонаті України, тим кращою буде збірна.

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Якщо подивитися глобально, Динамо має підбір футболістів, які можуть вийти на міжнародний рівень. Але з якихось причин Динамо не показує той футбол, який ми чекаємо. Думаю, що з цієї команди можна вичавити більше.

Показовим був матч з Шахтарем, коли було видно, наскільки легко діють гравці Шахтаря, і наскільки зім'ято діяло Динамо. Я не дорікаю Динамо, для мене важливо, щоб клуб переглянув свої цінності. Не можна з такими футболістами грати в неякісний футбол", – цитує Левченка сайт телеканалів "Футбол".

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Євген Левченко Динамо - Ворскла
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