"Біло-сині" досі роздумують щодо майбутнього Франа Соля, який зараз виступає за Тенеріфе на правах оренди.

Термін орендної угоди клубу Сегунди з киянами щодо форварда завершується влітку. Тенеріфе задоволений виступами Соля і не проти залишити його у колективі, повідомляє телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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Щоправда, клуб не може похизуватись великим бюджетом для повноцінного трансферу, адже кияни вимагають 3,5 млн євро. За інформацією джерела, Динамо готове вступати у діалог щодо суми викупу. А от сам Фран вже ухвалив рішення щодо майбутнього – він разом із сім'єю хоче залишитись вдома в Іспанії після закордонних вояжів.

Нагадаємо, "біло-сині" у 2019-му купили Соля за 3,5 млн євро, а його контракт розрахований до літа 2023-го. У поточному сезоні Соль провів за Тенеріфе 31 матч, в яких забив 8 голів і віддав 2 результативні передачі. За основу Динамо у нього лише 23 поєдинки.

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