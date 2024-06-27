Французько-івуарійський центрбек Мікаель Наде може продовжити кар'єру в чемпіонаті України.

Динамо хоче організувати трансфер Наде, повідомляє Le Progrès. У захисника завершився контракт з Сент-Етьєном, тому кияни розраховують на підписання вільного агента.

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Динамо доведеться виграти серйозну конкуренцію. За інформацією джерела, на Мікаеля також претендують клуби з Чемпіоншипу, Бундесліги та Ліги 1.

Сент-Етьєн пробився в еліту через перехідні матчі, де здолав Метц. Після виходу в Лігу 1 клуб отримав нового власника, який намагається якнайшвидше розпочати трансферну діяльність.

З цим пов'язана затримка щодо Наде. Йому ще не запропонували новий контракт. В другій частині минулого сезону 25-річний Мікаель став основним захисником Сент-Етьєна.

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