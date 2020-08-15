Динамо намагалось придбати кандидата у збірну України – киян відлякала ціна

Динамо могло придбати форварда Десни Олександра Філіппова, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що чернігівці оцінили свого гравця у суму, більшу 1 млн євро. В підсумку, Динамо вирішило відмовитись від трансферу нападника. Тransfermarkt оцінює футболіста в 800 тисяч євро, а контракт з Десною розрахований до 31 січня 2022 року.

До слова, Філіппов провів 30 матчів у складі Десни в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 16 голів та 4 асисти.

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