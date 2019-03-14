Динамо намагалось підписати Фаса – захисника Остенде

Захисник Остенде Ваут Фас міг взимку перейти в київське Динамо.

Київське Динамо проявляло інтерес до 20-річного захисника Остенде Ваута Фаса, повідомляє Nieuws365. Щоправда, сам футболіст відмовився переїжджати в Україну.

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Фас є вихованцем Андерлехта, але за першу команду не провів жодного матчу. Віддавався в оренду у Херенвен та Ексельсіор. Влітку минулого року перейшов в Остенде за 300 тисяч євро.

Зараз центральним захисником цікавляться бельгійські топ-клуби. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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