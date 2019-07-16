Динамо намагалось підписати гравця збірної Сенегалу, але отримало відмову

Київське Динамо могло безкоштовно підписати футболіста Метца.

Український клуб цікавився вінгером французького Метца Опа Нгеттом, контракт якого закінчувався влітку цього року, повідомляє lequipe.fr.

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Сенегальський футболіст отримав пропозиції від Динамо, Брюгге та Нанта, проте вирішив все ж продовжити контракт зі своїм колишнім клубом.

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До слова, у минулому сезоні Нгетт провів за Метц 36 поєдинків в усіх турнірах, де забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Також в активі вінгера 7 ігор у футболці збірної Сенегалу.