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Динамо намагалось підписати гравця збірної Сенегалу, але отримало відмову

11:03 27 Читать на русском
Динамо намагалось підписати гравця збірної Сенегалу, але отримало відмову
Опа Нгетт / Соцмережі

Київське Динамо могло безкоштовно підписати футболіста Метца.

Український клуб цікавився вінгером французького Метца Опа Нгеттом, контракт якого закінчувався влітку цього року, повідомляє lequipe.fr.

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Сенегальський футболіст отримав пропозиції від Динамо, Брюгге та Нанта, проте вирішив все ж продовжити контракт зі своїм колишнім клубом.

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До слова, у минулому сезоні Нгетт провів за Метц 36 поєдинків в усіх турнірах, де забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Також в активі вінгера 7 ігор у футболці збірної Сенегалу.

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