Динамо намагалось підписати форварда Крузейро
11:18 - Читать на русском
Нападник Крузейро Ігор Тьяго мав шанс перебратись до Києва.
Крузейро відхилило пропозицію Динамо щодо форварда Ігора Тьяго, повідомляє Itatiaia - A Radio de Minas.
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Портал Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро. Також інтерес до 20-річного нападника проявляли Дунайска Стреда та болгарський Лудогорець.
Минулого сезону у другому бразильському дивізіоні Тьяго провів 25 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом. Наразі головним бомбардиром Динамо у нинішньому сезоні УПЛ залишається Віктор Циганков (11 м'ячів).
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