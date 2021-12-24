Крузейро відхилило пропозицію Динамо щодо форварда Ігора Тьяго, повідомляє Itatiaia - A Radio de Minas.

Луческу виступив проти повернення Жерсона в Динамо

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро. Також інтерес до 20-річного нападника проявляли Дунайска Стреда та болгарський Лудогорець.

Минулого сезону у другому бразильському дивізіоні Тьяго провів 25 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом. Наразі головним бомбардиром Динамо у нинішньому сезоні УПЛ залишається Віктор Циганков (11 м'ячів).

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо