Динамо намагалось перенести матч з Інгульцем через жахливу кадрову ситуацію – суперник відповів відмовою, – ЗМІ
20:07 - Читать на русском
Київське Динамо прагнуло змінити дату проведення поєдинку 10-го туру чемпіонату України проти Інгульця.
Попри прохання Динамо перенести матч проти Інгульця, клуб із Петрового відмовив, повідомляє meta-ratings.
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Кияни автобусом вже виїхали у Кропивницький на найближчий матч проти Інгульця в "усіченому" складі.
Нагадаємо, що у лазареті Динамо перебуває одразу 15 гравців. Поєдинок проти Інгульця відбудеться вже завтра, 21 листопада, а 24 листопада прийматиме Барселону в 4 турі Ліги чемпіонів.
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