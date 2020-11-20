Попри прохання Динамо перенести матч проти Інгульця, клуб із Петрового відмовив, повідомляє meta-ratings.

Динамо відзвітувало про катастрофічні втрати – Кендзьора став 15 гравцем у лазареті

Кияни автобусом вже виїхали у Кропивницький на найближчий матч проти Інгульця в "усіченому" складі.

Нагадаємо, що у лазареті Динамо перебуває одразу 15 гравців. Поєдинок проти Інгульця відбудеться вже завтра, 21 листопада, а 24 листопада прийматиме Барселону в 4 турі Ліги чемпіонів.

Динамо хочуть продати форварда, який пробачив Ліверпуль і розізлив фанатів божевільним промахом