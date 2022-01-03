Латвійський гранд буде одним з опонентів команди Мірчі Луческу під час зимової паузи.

Під час прийдешнього навчально-тренувального збору в Туреччині кияни гратимуть із РФШ, повідомляє прес-служба латвійців.

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Зустріч із ризьким колективом запланована аж на 21 лютого, але дата ще може змінитись. Кияни вийдуть з відпустки 13 січня, перший збір команда Мірчі Луческу проведе в Іспанії, а от другий – у Туреччині.

До слова, РФШ здобув останнє "золото" чемпіонату Латвії. Команда набрала 66 очок і випередила Валмієру на 4 залікові бали.

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