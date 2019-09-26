Динамо на шляху до свого найкращого футболу, боротьба за чемпіонство ще попереду, – екс-гравець "біло-синіх" Кардаш

Колишній гравець Динамо Василь Кардаш оцінив гру київського клубу в матчі 4-го туру УПЛ проти Маріуполя.

"Будь-яка перемога дорого коштує, але коли вона допомагає команді вибиратися з ями, і здобувається в компенсований час, такий успіх приємніший удвічі. Матч в Маріуполі був складним для киян. Господарі продемонстрували добротний футбол, але воля до перемоги у "біло-синіх" була трохи вищою.

Рятівний гол Вербіча у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 0:1

Динамо створило більше передумов для взяття воріт. Гостям врешті-решт вдалося розхитати оборону азовців. З огляду на те, що для команди це був третій матч за тиждень, вважаю, динамівці виглядали добре.

Якби в Маріуполі була нічия, то зараз багато говорили б в мінорних тонах. Вважаю, що Динамо на шляху до свого найкращого футболу. Вже видно, що над фізичною готовністю команди тренерський штаб попрацював добре.

В історії вітчизняних чемпіонатів подібні випадки були, навіть у другому колі. А зараз команди зіграли лише по вісім матчів, тому, вважаю, що вся боротьба попереду. До того ж у динамівців з "гірниками" ще три очних зустрічі", – розповів Кардаш в коментарі Команда№1.

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