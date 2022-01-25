Динамо здобув вольову перемогу над Мурсією в контрольному поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Мурсія на Футбол 24.

Товариський матч 25 01 2022

Динамо – Мурсія – 3:1

Голи: Кулач, 19, Шапаренко, 84, Буяльський, 87 – Вісенте Мека, 7

Мурсія шокувала киян на 7 хвилині – Вісенте Мека зіграв на добиванні, пробивши Бойка. До перерви Кулач зрівняв рахунок, пробивши ударом з лету з лінії штрафного після рикошету від захисника.

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По перерві Луческу випустив гравців основи, що значно покращило гру Динамо. Але вийти вперед вдалось аж на 84 хвилині – Циганков зумів прорватись правим флангом та навісив, а Шапаренко головою забив ударом від стійки. Через 3 хвилини Буяльський елегантно завершив досить затягнуту атаку, поставиши крапку в зустрічі.