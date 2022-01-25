Динамо та іспанська Мурсія проводять третій спаринг киян у 2022 році. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Динамо продовжує підготовку до відновлення УПЛ 2021/22 поєдинком проти одного з лідерів своєї групи 4 дивізіону чемпіонату Іспанії. Раніше кияни перемогли люксембурзький клуб та середняка тієї ж іспанської ліги. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Мурсія на "Футбол 24" у цій новині, стартує о 18:00. Наступний спаринг команда Луческу попередньо має зіграти проти норвезького Буде-Глімт 27 січня об 11:00 за Києвом.

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Після попередньої зустрічі, яка відбулася 22 січня, головний тренер чемпіонів України зберіг лише трьох виконавців у стартовому складі (Вівчаренко, Гармаш і Кулач). Уперше на зборах з перших хвилин виходять Сирота, Тимчик, Бражко і Де Пена.

Стартовий склад Динамо: Бойко – Тимчик, Бурда, Сирота, Вівчаренко – Бражко, Шепелєв – Антюх, Гармаш, Де Пена – Кулач