Закручування гайок у сусідній Білорусі торкнулось і футболу.

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Білоруська влада заборонила клубам з державним фінансуванням проводити навчально-тренувальні збори за кордоном, повідомляє видання Прессбол. У разі порушення даної вказівки клуби втратять будь-яку допомогу від держави.

Обмеження стосуються БАТЕ, солігорського Шахтаря, Торпедо-БелАЗ, мінського Динамо, брестського Руха та інших. До слова, частина клубів все ще намагається вирішити це питання з білоруською федерацією футболу та місцевим міністерством спорту.

Нагадаємо, Шахтар Солігорськ є спаринг-партнером київського Динамо – підопічні Вернидуба мають зіграти з командою Луческу 21 січня.

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