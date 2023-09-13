"Ми готуємось до відновлення чемпіонату. Наступного понеділка (18 вересня, – прим.) приймаємо Ворсклу.

"Поставимо крапку": Циганик розповів про майбутнє Луческу в Динамо після вильоту з єврокубків

Ми відстаємо від Шахтаря на 8 очок, але з трьома матчами у запасі можемо вийти у лідери.

Я повернувся до Києва після кількох днів у рідному Бухаресті. Ми тренуємось у безпечній частині міста, де нема ризику бомб або боїв", – цитує Луческу Tuttosport.

Нагадаємо, після 3-х матчів Динамо набрало 6 очок і йде у турнірній таблиці УПЛ на 10-й сходинці (маючи 3 матчі у запасі). Лідирує з 14-ма пунктами Шахтар, який провів 6 поєдинків.

Динамо і десять друзів у одній біді – найкращі клуби, які пропустять сезон Ліги чемпіонів