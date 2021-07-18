Футбольний агент В'ячеслав Заховайло незадоволений грою киян у товариських матчах і не бачить прогресу у команді Луческу.

"Почав детально вивчати потенціал команди на новий сезон. Висновки робити ще рано. Але розуміння склалося.

Динамо – Ніцца – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Команда, швидше за все, буде на рівні минулого. Змін в організації гри або якихось новинок поки не помітив. Боюся, що ми для всіх можемо виявитися "прочитаною книгою".

Другий тайм стежив за Супрягою. Дані у нього шалені, але реалізувати їх у нього не виходить. Я б на його місці змінив ігровий номер на наступний сезон. Взяв би, наприклад, дев'ятку. Треба щось змінювати. Може, попре?" – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, напередодні Динамо у черговому контрольному матчі поступилось французькій Ніцці з рахунком 1:2.

Динамо – Ніцца: Київ покарали за помилки і завдали першої поразки, Шкурін черговим голом не дає шансів конкурентам