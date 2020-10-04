Бронзовий призер УПЛ прагне підсилити позицію центрального захисника. У поле зору Зорі потрапив Артем Шабанов, який не має стабільного місця у складі "біло-синіх".

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Ймовірність такого переходу оцінюється доволі високо. Наразі клуби ведуть перемовини і цілком можуть досягти згоди до закриття трансферного вікна, повідомляє Meta-ratings.

У поточному сезоні 28-річний Шабанов ще не зіграв жодної хвилини. У минулій кампанії в його активі 26 матчів. Захисник виступає за Динамо з 2018 року.

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