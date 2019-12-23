Динамо може відпустити Самбрано на батьківщину вже цієї зими

Центральний захисник Динамо Карлос Самбрано близький до зміни клубу у зимове міжсезоння.

Перуанська Альянса Ліма сподівається орендувати центрбека до кінця поточного сезону, інформує Futbolperuano.

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Сам Самбрано нібито не проти повернутися на батьківщину задля отримання ігрової практики. 30-річний оборонець не провів жодної хвилини за Динамо у поточному сезоні, що суттєво зменшує його шанси на виклики до національної збірної Перу. Альянса Ліма очікує, що київський клуб не буде утримувати гравця і віддасть його в оренду за скромну суму.

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Нагадаємо, попередній сезон Самбрано провів на правах оренди у Базелі – один гол в семи матчах за швейцарську команду.