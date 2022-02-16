Чемпіон України не проти провести другу частину сезону у рідних стінах.

Як відомо, перший поєдинок "біло-синіх" у весняній частині сезону проти Інгульця, який мав пройти на виїзді, відбудеться у Києві на клубному стадіоні. На прохання Десни домашній поєдинок чернігівців проти киян також зіграють на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Динамо – Спортінг: УЄФА затвердив місце проведення матчу Юнацької ліги УЄФА – португальці не хотіли їхати до Києва

За інформацією Meta Ratings, Динамо розглядає можливість проведення усіх домашніх матчів другої частини УПЛ на клубному стадіоні. До слова, минулого року своїх суперників "біло-сині" приймали на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, сьогодні УЄФА затвердив стадіон Динамо ім. В. Лобановського місцем проведення матчу Юнацької Ліги УЄФА між киянами та португальським Спортінгом.

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