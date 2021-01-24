Київське Динамо планує надати більше ігрового часу трьом гравцям команди U-21.

Захисник "біло-синіх" Богдан Білошевський перейде в Десну на правах оренди, повідомляє Артем Франков у своєму телеграмі. Журналіст запевняє, що сторони вже узгодили деталі трансферу.

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Ще два гравці молодіжної команди Динамо також можуть піти шляхом Білошевського та вирушити в оренду. Йдеться про хавбеків Ярослава Надольського та Віктора Блізніченка, повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Зауважимо, що Динамо U-21 поступається одноліткам з Шахтаря на вершині турнірної таблиці – відставання складає 4 пункти. В УПЛ ситуація інша – кияни випереджають донеччан на 1 заліковий бал.

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