Київський колектив не пробачить Олександру Шовковському провал в УПЛ.

Київське Динамо може змінити головного тренера першої команди, якщо не здобуде чемпіонський титул цього сезону, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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За даними джерела, майбутнє Олександра Шовковського в клубі залежить від підсумкового результату в УПЛ.

Наразі команда лідирує в турнірній таблиці УПЛ після 21 туру, маючи 51 очко. Столичний колектив випереджає Олександрію на чотири бали, а Шахтар – на десять, хоча донеччани мають гру в запасі.

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