Динамо може розлучитися з Шовковським – джерело назвало причини, які можуть спонукати Суркіса до змін
25 березня 09:28 - Читать на русском
Київський колектив не пробачить Олександру Шовковському провал в УПЛ.
Київське Динамо може змінити головного тренера першої команди, якщо не здобуде чемпіонський титул цього сезону, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
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За даними джерела, майбутнє Олександра Шовковського в клубі залежить від підсумкового результату в УПЛ.
Наразі команда лідирує в турнірній таблиці УПЛ після 21 туру, маючи 51 очко. Столичний колектив випереджає Олександрію на чотири бали, а Шахтар – на десять, хоча донеччани мають гру в запасі.
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