"Біло-сині" вже планують підготовку до другої частини сезону в українській першості.

Київське Динамо після перемоги над Ференцварошем у завершальному матчі групового раунду Ліги чемпіонів отримало один день відпочинку.

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Однак, вже сьогодні, 10-го грудня, підопічні Мірчі Луческу почнуть підготовку до останнього поєдинку першої частини сезону УПЛ проти Колоса. Гра відбудеться у Києві 12-го грудня.

За інформацією видання Meta Ratings, з відпустки футболісти столичної команди вийдуть після 10-го січня. Очікується, що перший збір команда проведе в Об'єднаних Арабських Еміратах, де підопічні Мірчі Луческу пробудуть 12 днів і зіграють кілька контрольних поєдинків.

Нагадаємо, Динамо після 12-ти турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату України першу сходинку, набравши 29 очок.

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